В Калужской области сбили четыре беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Калужской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на территории Людиновского района.

Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал Шапша.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что системы ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Губкинском городском округе близ села Вислая Дубрава. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Вечером 16 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он был уничтожен над Унечским районом.

14 февраля глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз говорил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на город. По его словам, украинские войска ударили по населенному пункту дронами-камикадзе. Он добавил, что по меньшей мере три атаки пришлись на центр города.