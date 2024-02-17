Сальдо назвал нелепой версию Киева о крушении Ил-76 Сальдо: версия Киева о крушении Ил-76 нелепа и создана для оправдания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной и нелепой версию украинского руководства о крушении российского Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ. По его словам, которые приводит РИА Новости, власти Киева «врут изо всех сил», поскольку им нечего терять. До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг присутствие пленных на борту и попросил не утверждать категорично, что борт сбили ВСУ.

Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете, как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил — терять-то им нечего, — считает он.

24 января около 11:50 мск стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

СК показывал видео, на котором видно фрагмент ракеты, сбившей Ил-76. Всего в районе крушения самолета обнаружено 116 обломков двух ракет с надписями и маркировками на английском языке и более 670 фрагментов тел. Личности всех жертв трагедии установлены.

Президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.