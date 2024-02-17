ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ Минобороны: ВС России поразили авиатехнику и склады оружия на аэродромах ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска поразили авиатехнику и склады боеприпасов на аэродромах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, армия России также нанесла удары по базам иностранных наемников и сил специальных операций на Украине.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах, — сообщило Минобороны.

По данным ведомства, общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях составили до 975 военнослужащих. Были уничтожены три украинских танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка Krab, две САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20, орудие Д-30, самоходная пушка «Гиацинт-С» и боевая машина РСЗО «Град».

При этом средствами ПВО в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три умные авиабомбы JDAM, а также три зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, указано в сводке МО РФ. Кроме того, были сбиты 47 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 февраля системы ПВО перехватили и обезвредили 33 дрона ВСУ. По данным ведомства, беспилотники были сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областях.