Четыре человека погибли при обстреле ВСУ жилого дома в ДНР Пушилин: при обстреле Пантелеймоновки погибли четыре человека, включая ребенка

Фото: t.me/mchs_official

Жертвами обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР стали четыре человека, в том числе ребенок 2009 года рождения, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, снаряд попал в двухэтажный дом, спасателям удалось вытащить живыми трех человек.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в Пантелеймоновке, где в результате обстрела со стороны ВФУ произошло обрушение половины здания и возник пожар, — написал Пушилин в Telegram.

При дальнейшем разборе обломков здания были найдены тела четырех человек. Среди пострадавших числятся шесть человек.

Еще шесть человек пострадали, среди них девочка-подросток 2013 года рождения, — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 17 февраля попытались провести масштабную атаку по объектам в России при помощи беспилотников. В общей сложности украинские военные задействовали 33 дрона. Российские средства ПВО уничтожили в Белгородской области четыре БПЛА, в Воронежской — четыре БПЛА, в Курской — один БПЛА, в Брянской — 18 БПЛА, в Калужской — шесть БПЛА.