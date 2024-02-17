Киев отправил в регионы России десятки БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 17 февраля

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Минобороны РФ сообщило об отражении в ночь на 17 февраля ряда атак ВСУ на регионы России. По информации МО РФ, Киев применил БПЛА самолетного типа с целью поразить объекты на территории РФ. Сколько дронов было выпущено по российским территориям, есть ли пострадавшие — в материале NEWS.ru.

Сколько всего дронов пытались атаковать российские регионы

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 февраля ВСУ предприняли попытку атаковать территорию РФ с помощью 33 беспилотников самолетного типа.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в МО РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ заявила, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ в ночь на 17 февраля в Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областях. В МО РФ отметили, что все летательные аппараты ВСУ уничтожены.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БПЛА), Воронежской (4 БПЛА), Курской (1 БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (6 БПЛА) областей», — подытожили в Минобороны РФ.

Фото: МО Украины

Губернаторы раскрыли детали атаки ВСУ на приграничье РФ

Губернаторы Калужской, Брянской и Воронежской областей в Telegram-каналах написали об атаках беспилотников на территории регионов. Глава Калужской области Владислав Шапша отметил, что, помимо сбитых ночью четырех дронов, утром были уничтожены еще три.

«Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил губернатор.

О новой попытке совершить атаку на Брянскую область проинформировал ее глава Александр Богомаз. Его регион подвергся атаке пяти дронов.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что на подлете к Воронежу дежурными средствами ПВО обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. Повреждения получил частный дом.

«По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки», — резюмировал Гусев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Что произошло в Белгородской области в ночь на 17 февраля

Российская система ПВО предотвратила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Губкинском городском округе Белгородской области, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

В ночь на 17 февраля в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области была объявлена угроза ракетной опасности. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Кроме того, вечером 16 февраля Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его информации, пострадал один человек. Также в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

ВСУ обстреляли брянское село: есть ли пострадавшие

Украинские войска обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал Богомаз.

БПЛА ВСУ упал на жилой дом в Воронеже

Остатки беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного дома в Воронеже, никто из жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он пообещал помочь с ремонтом в ближайшие сроки. О сбитом дроне стало известно в 7 утра. Мэр города Вадим Кстенин уточнил, что повреждения несерьезные.

«По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки», — написал он.

Что сбила ПВО над Курской областью 17 февраля

Утром 17 февраля система противовоздушной обороны работала над Курском и Курским районом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Над Курском и Курским районом работает ПВО», — написал Старовойт.

Позже он рассказал, что беспилотник ВСУ был сбит недалеко от Курчатова. В этом городе находится Курская атомная электростанция. По словам главы региона, разрушений не обнаружено.

«Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбила украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!» — написал Старовойт.

Кроме того, обстрелу со стороны Украины подверглось село Кульбаки Курской области, сообщил Старовойт. По его данным, всего было восемь прилетов снарядов, никто из местных жителей во время атаки не пострадал.

«Село Кульбаки Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждена газовая труба. Также повреждены два административных здания и одно домовладение», — говорится в сообщении.

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