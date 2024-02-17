Военэксперт раскрыл, какой «сталинский прием» Россия готовит в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: Россия может разобраться с ВСУ сталинским методом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что любой удар ВС России по позициям ВСУ нанесут внезапно, как это было во время Великой Отечественной войны. Собеседник не исключил, что все крупные операции держатся в строжайшем секрете. Таким образом он прокомментировал заявление офицера ВСУ в отставке Игоря Лапина в эфире телеканала «Прямой» о вероятном взятии ВС РФ Запорожья под контроль.

В качестве примера он привел один из «сталинских ударов»: «Москва обхитрила гитлеровцев: нацисты ждали наступления Красной армии на Украине, а Сталин начал Белорусскую наступательную операцию».

Где бы ни находились ВС РФ, удар для противника должен быть полной неожиданностью. Пусть теперь гадают и пишут, где там ВС РФ сосредоточили небывалой мощности группировку. Вспомните Великую Отечественную, когда Москва обхитрила гитлеровцев: нацисты ждали наступления Красной армии на Украине, а Сталин начал Белорусскую наступательную операцию, — подытожил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. По информации канала, наступление на укрепрайон ведется с четырех направлений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

При этом командование ВСУ перебросило на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что главные средства российских войск в операции по установлению контроля над Авдеевкой — комбинированные удары с воздуха и огонь артиллерии. По его словам, ради уменьшения собственных потерь в условиях городской застройки лучше всего действовать так, чтобы противник бросал разбитые позиции и отступал.