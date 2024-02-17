Система ПВО работает в российском регионе Старовойт сообщил о работе системы ПВО в Курске

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны работает над Курском и Курским районом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Информация о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.

Над Курском и Курским районом работает ПВО, — написал Старовойт.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО перехватили свыше 30 украинских беспилотников за прошедшую ночь. Дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областями.

Информацию подтверждали губернаторы названных регионов. В частности, глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что, помимо сбитых ночью четырех дронов, утром были уничтожены еще три.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев при этом написал, что на подлете к Воронежу дежурными средствами ПВО обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. Повреждения получил частный дом. Он добавил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении постройки. Губернаторы всех атакованных регионов также уточнили, что никто из граждан не пострадал.