Обломки БПЛА пробили крышу дома в Воронеже Губернатор Гусев: обломки дрона повредили крышу дома в Воронеже

Фото: МО Украины

Остатки беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного дома в Воронеже, никто из жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он пообещал помочь с ремонтом в ближайшие сроки. О сбитом дроне стало известно в 7 утра. Мэр города Вадим Кстенин уточнил, что повреждения несерьезные.

По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки, — написал он.

Утром 17 февраля Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа, в результате чего повреждения получил частный дом.

О ночных атаках беспилотников также рассказали губернаторы Калужской и Брянской областей. Глава Калужской области Владислав Шапша отметил, что, помимо сбитых ночью четырех дронов, утром были уничтожены еще три. Брянская область подверглась атаке пяти дронов.

Ранее в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области была объявлена угроза ракетной опасности. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его информации, пострадал один человек. Также в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи.