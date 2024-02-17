Военэксперт раскрыл число оставшихся в Авдеевке бойцов ВСУ Военэксперт Дандыкин: в Авдеевке могли остаться около двух тысяч бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что на территории коксохимического завода в Авдеевке осталось порядка двух тысяч военнослужащих ВСУ. По его словам, для украинских военных, сосредоточенных на этом участке, остается всего два выхода: плен или смерть. Он считает, что в ближайшее время в этом месте будут продолжаться бои.

Там еще, скорее всего, продолжатся бои, ВСУ засели на коксохиме, плюс разбросало отдельные группы. Их придется выковыривать. Думаю, бойцов ВСУ останется там около двух тысяч после отвода войск, — сказал военэксперт.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение вывести украинские подразделения из Авдеевки. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в населенном пункте может стать предвестником новых поражений для ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что в наступательной операции под Авдеевкой российские войска применили весь опыт, накопленный в боевых действиях за время СВО. По его мнению, важным фактором взятия города под контроль стала нейтрализация разведчиков ВСУ, из-за чего противник «оставался без глаз».