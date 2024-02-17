Котенок указал на разночтения генералов ВСУ в обещаниях вернуть Авдеевку Котенок: Сырский и Тарнавский не уточнили сроков в обещаниях вернуть Авдеевку

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о предполагаемых «больших потерях» ВС РФ при отступлении украинских войск из Авдеевки противоречит словам командира группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского о том, что подразделения были выведены заранее, написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, оба генерала в своих обещаниях вернуть Авдеевку не назвали конкретных сроков. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Командующий группировкой войск «Таврия» Тарнавский заявляет, что украинские боевики были выведены заранее. Называет это «единственно правильным решением». Оба обещают обязательно вернуть Авдеевку. Вот только уже без сроков, — написал Котенок.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ объявил о выводе украинских войск из Авдеевки и переходе к «обороне на более выгодных рубежах». Сырский заявил, что принял решение о сдаче города ради сохранения жизней военнослужащих. Перед этим командующий группировкой «Таврия» сообщил, что несколько бойцов ВСУ попали в плен при сдаче позиций в Авдеевке.

Военкор Андрей Руденко ранее назвал установление ВС РФ контроля над Авдеевкой куда более важным событием, чем взятие Мариуполя. Журналист напомнил, что в этом городе была самая укрепленная линия обороны противника, которую ВСУ готовили с 2014 года.