Генерал ВСУ раскрыл, что пошло не так при выходе из Авдеевки Генерал ВСУ Тарнавский: бойцы армии Украины попали в плен при выходе из Авдеевки

Фото: МО Украины

Выход личного состава ВСУ из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки, однако на последнем этапе несколько бойцов украинской армии попали в плен к российским военнослужащим, заявил в своем Telegram-канале командующий группировкой войск «Таврия» украинский генерал Александр Тарнавский. Он добавил, что сейчас ВСУ занимают позиции на втором рубеже обороны.

Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом <...>. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен, — написал он.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение вывести украинские подразделения из Авдеевки. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в населенном пункте может стать предвестником новых поражений для ВСУ.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о том, что решение о выводе войск ВСУ из Авдеевки было принято им ради сохранения жизней людей. По словам дипломата, для Киева не имеет значения ничего, кроме «больших денег».