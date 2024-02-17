ВСУ несут потери и отступают: новости СВО на утро 17 февраля

Фото: МО Украины

Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников ликвидировал группу пехотинцев Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Министерство обороны РФ. Также стало известно об отступлении подразделений ВСУ из Авдеевки.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 16 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Для прикрытия российских бойцов во время выполнения боевой задачи от средств воздушного нападения работал расчет ПВО с противодроновым ружьем и переносным ЗРК. По данным МО РФ, прибыв в заданную точку, десантники развернули оружие, получили координаты цели у расчета беспилотного летательного аппарата артиллерийской разведки. После этого они ударили по противнику, находившемуся в укрытии на правом берегу Днепра.

Помимо этого, мотострелковые подразделения российской группировки войск «Запад» отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. По его словам, всего на этом участке противник потерял до 90 военнослужащих, танк Т-72 и два пикапа.

Якимкин добавил, что расчеты тяжелых огнеметных систем поразили взводный опорный пункт 38-го стрелкового батальона в районе Тернов, а расчет САУ «Гвоздика» подавил станцию радиоэлектронной борьбы у Кисловки. Кроме того, операторы дронов ликвидировали два минометных расчета неподалеку от Стельмаховки.

Что известно о ситуации в Авдеевке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. По его словам, он принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — указал главком.

Telegram-канал «360» накануне информировал, что российские военные продвинулись к центру Авдеевки. По данным канала, подразделение «Черные Барсы» взяло под контроль городской парк и поликлинику. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

В канале «360» также опубликовано видео, на котором российские бойцы водружают флаги Тувы и Минобороны на монумент героям Великой Отечественной войны.

Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона. По ее словам, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

Как ВСУ атаковали РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на территории Людиновского района.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что системы ПВО ликвидировали два БПЛА самолетного типа в Губкинском городском округе близ села Вислая Дубрава. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Вечером 16 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он был уничтожен над Унечским районом.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщило агентство «Укринформ». Информацию об этом также подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов. Подробностей происшествия он не привел.

При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревожные сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

О чем договорились Франция и Украина

Вечером 16 февраля стало известно, что президенты Франции и Украины подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. По словам французского президента Эммануэля Макрона, соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

По информации издания Le Monde, в подписанном документе речь идет о поставках Украине современного военного оборудования, совместимого с поставками НАТО. Также соглашение подразумевает обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины, в частности организацию производства оружия совместно с французскими компаниями.

Украина хочет верить, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».

К чему может привести дефицит артиллерии на Украине

Дефицит артиллерии у Киева в ближайшие месяцы может вынудить его сосредоточить усилия на конкретных направлениях, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что это может способствовать началу наступления ВС России в этом году.

Фото: МО Украины

Дождется ли Украина помощи от США

Американская администрация будет работать с обеими партиями в конгрессе, чтобы возобновить поставки оружия Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, это необходимо, чтобы остановить «империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ».

Харрис заявила, что мир объединился под руководством США для защиты основных принципов суверенитета и территориальной целостности от угрозы, которая исходит, как считают на Западе, от Путина. По ее словам, Россия потерпела поражение еще в начале конфликта, когда Украина отбила часть территорий. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря поставкам оружия из США и Европы.

Что получит Украина от ФРГ

Германия выделит Украине новый пакет военной помощи, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По его словам, размер поддержки составит около €1,1 млрд.

Он уточнил, что Берлин, в частности, предоставит Киеву 36 колесных гаубиц из запасов промышленности. Кроме того, ВСУ получат две новые системы противовоздушной обороны и 120 тысяч артиллерийских снарядов. Как подчеркнул Шольц, в настоящее время Германия выделила на поддержку ВСУ примерно €28 млрд. По его словам, Берлин находится на втором месте в списке по объемам военной помощи Украине.

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Почему истребители пятого поколения не попадут на Украину

Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN не попадет на Украину, так как его производство начнется после завершения конфликта с Россией, рассказал NEWS.ru военный летчик Андрей Красноперов. По его словам, разработка самолета такого рода — сложный процесс.

Эксперт добавил, что Турция способна произвести качественный истребитель пятого поколения, несмотря на все трудности. Однако, по мнению собеседника, успех проекта будет зависеть от фактических характеристик модели и области ее применения.

Какой обмен состоялся между РФ и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, российская сторона вернула Киеву останки 61 украинского солдата, которые погибли в зоне спецоперации.

При этом, согласно сообщению украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина получила 58 тел. Передача останков состоялась при содействии Международного комитета Красного Креста, уточнили там.

Что происходит с Зеленским

У Владимира Зеленского появились признаки физического истощения, сообщил американский журналист Саймон Шустер. По его словам, украинский лидер также плохо воспринимает критику и склонен отгораживаться от тех, кто не согласен с его решениями.

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