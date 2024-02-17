Российские мотострелки отбили две атаки штурмовиков ВСУ под Купянском МО РФ: российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Мотострелковые подразделения российской группировки войск «Запад» отбили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. По его словам, всего на этом участке противник потерял до 90 военнослужащих, танк Т-72 и два пикапа.

Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Синьковки и Табаевки, — рассказал военный.

Якимкин добавил, что расчеты тяжелых огнеметных систем поразили взводный опорный пункт 38-го стрелкового батальона в районе Тернов, а расчет САУ «Гвоздика» подавил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у Кисловки. Кроме того, операторы дронов ликвидировали два минометных расчета неподалеку от Стельмаховки.

Ранее стало известно, что минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразил замаскированные позиции ВСУ, уничтожив при этом пехотные подразделения неприятеля.

Также поступала информация, что подразделения десанта из Костромы ликвидировали украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.