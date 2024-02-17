Зеленский рассказал, как Европа может помочь Украине в отношениях с США Зеленский поверил в помощь США после подписания соглашений со странами Европы

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Украина хочет верить, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы, «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».

Эти первые три соглашения добавляют уверенности мне как президенту, что мы не одни, и нашему обществу <...>. Но я хотел бы напомнить, что это не альтернатива Соединенным Штатам <...>. Я верю, что эти соглашения дадут толчок для того, чтобы Соединенные Штаты Америки в такой момент все же отдали приоритет помощи Украине, а не выборному процессу, — сказал украинский лидер.

Зеленский также выразил уверенность, что президент США Джо Байден, его администрация, а также Демократическая и Республиканская партии «всегда были» вместе с Киевом.

Вечером 16 февраля стало известно, что президенты Франции и Украины подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. По словам Макрона, соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Ранее в этот же день Зеленский проинформировал, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке. По его мнению, документ беспрецедентный, поскольку он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год.

Кроме того, 12 января в ходе визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим.