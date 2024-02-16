Россия и Украина провели обмен телами погибших военных Депутат Саралиев: Россия вернула Украине тела 61 военного

Фото: МО Украины

Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, российская сторона вернула Киеву останки 61 украинского солдата, которые погибли в зоне спецоперации.

При этом, согласно сообщению украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина получила 58 тел. Передача останков состоялась при содействии Международного комитета Красного Креста, уточнили там.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности передачи Киеву тел украинских военнопленных, которые погибли при ударе ВСУ по самолету Ил-76, находится в компетенции следствия. В момент атаки на самолет на его борту были 65 попавших в плен украинских военнослужащих.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея обменять останки бывшего председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина на пленных украинских военных является кощунственной, прийти к согласию по данному вопросу невозможно. Он подчеркнул, что подобные предложения не выдвигались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы при других властях Украины.

Об идее обменять прах Столыпина на пленных украинских солдат ранее заявил директор Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. Он напомнил, что государственный деятель похоронен на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.