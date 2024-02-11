На Украине хотят включить в обмен с Россией останки Столыпина «1+1»: на Украине предложили включить останки Столыпина в обмен с Россией

Фото: Репродукция ТАСС /ТАСС

Петр Столыпин

Останки председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина нужно включить в список на обмен с РФ, заявил в эфире канала «1+1» директор Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. Он напомнил, что чиновник похоронен на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.

Одна из идей — внести его (прах Столыпина. — NEWS.ru) в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. <...> Этот процесс можно начинать, — считает Остапенко.

Несколько дней назад Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ.

Ведомство также опубликовало видео с вернувшимися российскими бойцами. На кадрах освобожденные из плена военные ВС РФ радуются возвращению на родную землю. Их доставили в страну на автобусе.

В конце января с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 российских бойцов, взамен Украине переданы 195 военнопленных ВСУ. Один из бойцов тут же созвонился с матерью и сообщил, что их обменяли и он уже в России.