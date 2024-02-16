Стало известно, к чему может привести дефицит артиллерии на Украине Bloomberg: дефицит артиллерии в ВСУ может вынудить их выбирать направления

Фото: МО Украины

Дефицит артиллерии у Киева в ближайшие месяцы может вынудить его сосредоточить усилия на конкретных направлениях, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что это может способствовать началу наступления ВС России в этом году.

Недостаток артиллерийского потенциала на Украине может стать столь критичным в ближайшие два-три месяца, что стране, возможно, придется решать, где на фронте сосредоточить ограниченные усилия, — говорится в сообщении.

Ранее американское издание The New York Times писало, что солдаты ВСУ дезертируют из-за отсутствия помощи со стороны США. По словам члена подразделения разведки Олега Войцеховского, общее число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет. Он подчеркнул, что украинские солдаты растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.

До этого украинские военные сообщили французской газете Le Figaro, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии.

Также сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов. Отмечается, что на один украинский боеприпас приходится 10 российских.