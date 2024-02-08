В США узнали о критической нехватке снарядов у ВСУ WSJ: на один выпущенный Украиной снаряд приходится 10 российских

Фото: МО Украины

ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины. Отмечается, что на один украинский боеприпас приходится 10 российских.

Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, — говорится в комментарии СБУ.

Также в публикации отмечается, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку во всех видах военной техники, в том числе из-за прекращения американской поддержки. Поэтому украинским военным приходится экономить на имеющихся боеприпасах и занимать преимущественно оборонительную позицию.

Ранее американское издание The New York Times писало, что солдаты ВСУ дезертируют из-за отсутствия помощи со стороны США. По словам члена подразделения разведки Олега Войцеховского, общее число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет. Он подчеркнул, что украинские солдаты растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.

До этого украинские военные сообщили французской газете Le Figaro, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии.