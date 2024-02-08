В США рассказали о постоянном дезертирстве солдат ВСУ NYT: украинские солдаты покидают позиции из-за отсутствия помощи от США

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины дезертируют из-за отсутствия помощи со стороны США, сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявления украинских военных. По словам члена подразделения разведки Олега Войцеховского, общее число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет. Он подчеркнул, что украинские солдаты растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.

В их мышлении присутствует определенный фатализм. Ситуация такова, какова она есть, но нам все еще нужно выполнять поставленные задачи. Число дезертиров невелико, но оно постоянно, — рассказал военнослужащий.

Аналитики NYT отмечают, что за последние два года поставки от США стали «главным оружием» Украины. С их мнением согласны и украинские эксперты, утверждающие, что перспектива поставок всегда имела решающее значение. Однако сейчас Киев может полностью лишиться таких поставок из-за голосования в Конгрессе США. Отмечается, что американские сенаторы уже отклонили комбинированный законопроект о выделении финансов Израилю, Украине и Тайваню.

Как сообщалось ранее, палата представителей Конгресса США также отклонила проект помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины. Он не набрал необходимого количества голосов. Отмечается, что против принятия законопроекта выступили 180 членов нижней палаты конгресса.