Российские десантники ликвидировали группу пехотинцев ВСУ под Херсоном

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Мобильный расчет гаубицы Д-30 российских десантников ликвидировал группу пехотинцев Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Министерство обороны РФ. Для прикрытия российских бойцов во время выполнения боевой задачи от средств воздушного нападения работал расчет противовоздушной обороны с противодроновым ружьем и переносным зенитным ракетным комплексом.

Мобильный расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр», действующий на Херсонском направлении, уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, прибыв в заданную точку, десантники развернули оружие, получили координаты цели у расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) артиллерийской разведки, произвели прицеливание. После этого они ударили по противнику, находившемуся в укрытии на правом берегу Днепра.

Ранее бойцы 155-й бригады морской пехоты в ходе штурмовых действий заняли ряд позиций ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Штурмовики использовали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют обнаруживать и подавлять дроны противника.

Также стало известно, что минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанес сокрушительный удар по замаскированным позициям ВСУ на Купянском направлении. Координаты цели были получены в ходе воздушной разведки. Противник стягивал силы для новой волны наступления, а минометный огонь российских войск застал его врасплох.