Российские морпехи выбили ВСУ с позиций в Новомихайловке МО РФ: российские морпехи заняли ряд позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы 155-й бригады морской пехоты в ходе штурмовых действий заняли ряд позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Штурмовики использовали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют обнаруживать и подавлять дроны противника.

Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают успешные наступательные действия и значительно улучшили свое положение по переднему краю в районе населенного пункта Новомихайловка, — говорится в заявлении.

По информации оборонного ведомства, в ходе наступления морпехи скрытно выдвинулись к линии боевого соприкосновения и взяли штурмом позиции противника в полуразрушенных зданиях и пустующих домах. Атаку поддерживали артиллерия и штурмовая авиация.

Также на Южно-Донецком направлении расчеты РСЗО «Град» войсковой группировки «Восток» нанесли массированный удар по украинской легкобронированной технике и пехоте в укрепленных опорных пунктах. Огонь велся с расстояния около 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее в Минобороны проинформировали, что российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, летчики использовали для поражения цели авиационную управляемую ракету. Комплекс был обнаружен за счет радиолокационного излучения.

Кроме того, минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанес сокрушительный удар по замаскированным позициям ВСУ на Купянском направлении. Координаты цели были получены в ходе воздушной разведки. Противник стягивал силы для новой волны наступления, а минометный огонь российских войск застал его врасплох.