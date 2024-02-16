Эксперт раскрыл, почему истребители пятого поколения не попадут на Украину Военэксперт: СВО завершится до того, как Киев получит истребители пятого поколения

Фото: JohnNewton8/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons

Истребитель пятого поколения KAAN

Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN не попадет на Украину, так как его производство начнется после завершения конфликта с Россией, рассказал NEWS.ru военный летчик Андрей Красноперов. По его словам, разработка самолета такого рода — сложный процесс.

В производство эту модель самолета планируют вводить в 2028-м, через четыре года. К тому времени закончится конфликт — и Украине будет запрещено иметь самолеты на вооружении. Поэтому в совместную разработку Турцией и Украиной этого самолета я не верю. Тем более его на коленке не сделаешь, — заявил Красноперов.

Эксперт добавил, что Турция способна произвести качественный истребитель пятого поколения, несмотря на все трудности. Однако, по мнению собеседника, успех проекта будет зависеть от фактических характеристик модели и области ее применения.

Американские F-22 и F-35 имеют существенные недостатки, российская модель — Су-57 — более удачная. У турков есть шанс сделать качественную машину. Тем не менее они заявляют, что скорость самолета будет 1,8 Маха, этого недостаточно. Ведь американский F-35 заявлялся с 2,5 Маха, а по факту есть только 1,4 Маха. Также успешность самолета зависит от его функционала — вопрос, как будут применять KAAN, остается открытым, – сказал Красноперов.

Ранее посол Украины в Турции Василий Болгар заявил, что Киев закупит у Анкары истребители пятого поколения KAAN. Он добавил, что украинские компании участвуют в разработке двигателя самолета. Ожидается, что массовое производство истребителей начнется в 2028 году.

До этого ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов. В частности, три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 были применены против ВС РФ в зоне проведения спецоперации.