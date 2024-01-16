Военэксперт усомнился в возможностях Турции создать свой боевой самолет Военэксперт Храмчихин: Турция производит только боевые самолеты по лицензии

Фото: defense.gov

Самолеты F-16

Сообщения турецких СМИ о создании боевого самолета пятого поколения носят исключительно политический характер, они далеки от реальности, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его словам, Турция не в состоянии создать такую боевую машину, так как у этой страны нет подобной технологической возможности.

Страна, которая за всю свою историю не создала ни одного своего боевого самолета, не может сразу предложить самолет пятого поколения. Это из области фантастики. Подобные сообщения следует воспринимать как политические шаги, — убежден Храмчихин.

Как уточнил эксперт, Турция производила боевые самолеты F-16 по лицензии. Однако, по его словам, между созданием своего самолета и производством чужих по лицензии лежит «дистанция огромного размера».

Ранее СМИ писали, что первый полет турецкого боевого самолета пятого поколения KAAN может состояться уже во вторник. Полетные испытания изначально планировались на конец декабря прошлого года, но были перенесены.

До этого NASA и компания Lockheed Martin представили американский экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Презентация прошла на территории завода в Калифорнии и транслировалась в прямом эфире на сайте NASA. Сборка самолета завершилась в 2021 году, однако показали его только сейчас.