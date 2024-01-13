В США представили экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный самолет X-59 QueSST

Фото: nasa.gov

X-59

NASA и компания Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Презентация прошла на территории завода в Калифорнии и транслировалась в прямом эфире на сайте NASA. Сборка самолета завершилась в 2021 году, однако показали его только сейчас.

X-59 от НАСА изменит то, как мы путешествуем, сделает преодоление расстояний между нами более быстрым, — отметила заместитель главы NASA Пэм Мэлрой в ходе презентации самолета.

Ожидается, что проект X-59 позволит собрать данные, которые помогут пересмотреть запрет на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей, установленный более 50 лет назад из-за шума. Скорость X-59 достигнет 1488 км/ч, но благодаря дизайну не создаст хлопка, характерного для сверхзвуковых полетов.

НАСА подчеркнули, что X-59 не является прототипом, а уникальным экспериментальным самолетом, предназначенным для будущих поколений сверхзвуковых воздушных судов. Следующим этапом будет интеграция систем X-59 и начало тестирования. Первый полет намечен на конец текущего года, за которым последует сверхзвуковой полет.

Ранее эксперт авиационной отрасли главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров рассказал NEWS.ru, что основная сложность в проектировании сверхзвуковых пассажирских самолетов заключается в создании двигателя, который сможет держать воздушное судно на высокой скорости на протяжении всего полета. По его словам, ни одна страна в мире пока не обладает такими технологиями.