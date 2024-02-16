Украина получит от Германии €1,1 млрд военной помощи Канцлер ФРГ Шольц объявил о выделении Украине нового пакета помощи на €1,1 млрд

Фото: president.gov.ua

Олаф Шольц

Германия выделит Украине новый пакет военной помощи, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, которые передает телеканал N-TV, размер поддержки составит около €1,1 млрд.

Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд, — сообщил Шольц.

Он уточнил, что Берлин, в частности, предоставит Киеву 36 колесных гаубиц из запасов промышленности. Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат две новые системы противовоздушной обороны и 120 тысяч артиллерийских снарядов. Как подчеркнул Шольц, в настоящее время Германия выделила на поддержку ВСУ примерно €28 млрд. По его словам, Берлин находится на втором месте в списке по объемам военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд. Теперь проект должен быть одобрен Европарламентом. Ожидается, что поставки для ВСУ начнутся в марте. Программа рассчитана на ближайшие три года, в среднем ее размер составляет €12,5 млрд в год, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза.