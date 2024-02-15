Послы ЕС согласовали документы для предоставления Украине €50 млрд

Фото: МО Украины

Послы стран Евросоюза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд, сообщает Financial Times. По данным издания, теперь согласованный текст должен быть одобрен Европарламентом. Ожидается, что Киев начнет получать средства с начала марта.

1 февраля лидеры государств — членов ЕС на саммите в Брюсселе утвердили выделение Киеву долгосрочной бюджетной помощи. Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем ее размер составляет €12,5 млрд в год, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Против уже принятого решения выступала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного способа, по его словам, нет. Именно поэтому Будапешт противился выделению Киеву средств, так как это как раз «военное решение» вопроса.

При этом газета The Guardian после этого писала, что Орбан «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи. Венгерскому премьеру не удалось найти компромисс в этом вопросе, рассказали источники.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь для Украины, которую Евросоюз запланировал на 2024 год. Немецкий лидер призвал страны ЕС увеличить поддержку Киева.