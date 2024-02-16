Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове Укринформ: серия взрывов прозвучала в Харькове

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщило агентство Укринформ. Информацию об этом также подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов. Подробностей происшествия он не привел.

Вниманию жителей Харьковского района, находитесь в укрытиях, — написал Синегубов в личном Telegram-канале.

При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревожные сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

Ранее украинские СМИ проинформировали о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области. По всей территории государства была объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.

Также стало известно о взрывах в Одессе. По информации в местных пабликах, в регионе сработала система ПВО. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в области действовало предупреждение об угрозе с воздуха.