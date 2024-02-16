Биограф Зеленского заявил о его истощении Журналист Шустер заявил о признаках физического истощения у Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У президента Украины Владимира Зеленского появились признаки физического истощения, сообщил американский журналист Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. По словам биографа Зеленского, украинский лидер также плохо воспринимает критику и склонен отгораживаться от тех, кто не согласен с его решениями.

Отсутствие возражений создает целый ряд проблем. <...>) В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор,— добавил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Отмечается, что в задачи «наместника» на Украине будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что предположение о неуважении Украины НАТО и Евросоюзом, подтвердится, если в стране учредят должность «спецпосланника». По его словам, если данный пост займет Столтенберг, Киев ждет еще более печальное будущее.