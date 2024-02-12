США и Британия убеждают G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине Нарышкин: Столтенберг может занять должность «наместника» на Украине

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Йенс Столтенберг

США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине, сообщили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Этот человек будет иметь постоянный доступ к Зеленскому, ему также предстоит блокировать не согласованные с США и Британией шаги украинского руководства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в задачи «наместника» на Украине будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном, будущий «спецпосланник» должен будет предлагать вместо таких шагов «правильные, с точки зрения англосаксов, решения».

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс должен подготовиться к возможности длительной конфронтации с Россией. По его словам, она может продлиться десятилетия. В связи с этим он призвал увеличить и ускорить изготовление заказов для европейских оборонных компаний.

До этого Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по мнению генсека, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно.