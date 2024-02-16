Харрис пообещала уговорить обе партии поставлять оружие Киеву Харрис пообещала работать с обеими партиями в конгрессе для военной помощи Киеву

Фото: NASA/Global Look Press

Камала Харрис

Американская администрация будет работать с обеими партиями в конгрессе, чтобы возобновить поставки оружия Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции. По ее словам, это необходимо, чтобы остановить «империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ». Трансляцию ее выступления вел Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на своем YouTube-канале.

В сотрудничестве с поддерживающим двухпартийным большинством в обеих палатах Конгресса США мы будем работать над тем, чтобы обеспечить крайне важные вооружения и ресурсы, в которых Украина так сильно нуждается, — сказала она.

Харрис заявила, что мир объединился под руководством США для защиты основных принципов суверенитета и территориальной целостности от угрозы, которая исходит, как считают на Западе, от Путина. По ее словам, Россия потерпела поражение еще в начале конфликта, когда Украина отбила часть территорий. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря поставкам оружия из США и Европы.

Вице-президент США Камала Харрис ранее сообщила, что готова в полной мере исполнять обязанности хозяина Белого дома Джо Байдена. Таким образом Харрис хотела успокоить избирателей, встревоженных возрастом американского лидера.