У Байдена появился потенциальный конкурент из числа приближенных WSJ: Харрис заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

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Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что готова в полной мере исполнять обязанности хозяина Белого дома Джо Байдена, пишет газета Wall Street Journal. По ее данным, таким образом Харрис хотела успокоить избирателей, встревоженных возрастом американского лидера.

Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит, — подчеркнула вице-президент.

По информации WSJ, за последние месяцы Харрис уже взялась за большой круг задач. Так, вице-президент участвует как в решении вопросов внутренних проблем, так и внешних. Например, пишет газета, Харрис играет не последнюю роль в ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Джо Байден является некомпетентным президентом, который к тому же «не в своем уме». Журналист отметил, что ему горько от того, что такой человек правит Соединенными Штатами.

До этого бывший врач Белого дома, сенатор-республиканец Ронни Джексон обратил внимание на отчет спецпрокурора Роберта Хёра, который подтвердил серьезные проблемы со здоровьем Джо Байдена. Джексон сказал, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже, и он уже не тот человек, каким был при экс-президенте Бараке Обаме.