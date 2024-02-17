Коц предположил, станет ли авдеевский коксохим новой «Азовсталью» Коц усомнился, что взятие химзавода в Авдеевке будет похоже на штурм «Азовстали»

Фото: МО РФ

Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео ударов ВС РФ снарядами «Краснополь» по остаткам ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе. Он предположил, что взятие АКХЗ не будет похоже на штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Будет ли «Азовсталь 2.0»? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Завод слишком зависим от западной дороги через Орловку. А она находится под нашим уверенным огневым контролем. И в скором времени перейдет под физический контроль. С юга к коксохиму мы уже вышли, с северо-востока — тоже. А значит, окружение неминуемо, — написал Коц.

На опубликованном видео артиллеристы 2-й гвардейской армии ВС РФ наносят удар по ВСУ высокоточным снарядом «Краснополь» калибра 152 мм, уточнил Коц. Он допустил, что украинские военные будут выходить с завода малыми группами либо поодиночке.

По словам военкора, 3-я штурмовая бригада ВСУ, находившаяся на АКХЗ, пока заявила лишь об отходе с территории, но не о полной сдаче позиций. Коц сообщил, что ночью часть подразделений ВСУ пытались выйти с завода, но были поражены артиллерийским огнем.

Он не исключил, что большая часть украинских солдат при отходе с территории АКХЗ погибнет. Коц считает, что их незачем брать в плен, как было с бойцами «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Мариуполе.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что коксохимический завод, некогда бывший «экономическим столпом» Донбасса, станет последним оплотом ВСУ в Авдеевке. Уже в ночь на 17 февраля главнокомандующий украинской армией Александр Сырский объявил об отводе войск из Авдеевки для занятия «более выгодных рубежей».

По словам военного эксперта Владимира Прохватилова, войска ВСУ стоят в районе Очеретино в 10 км западнее Авдеевки. Аналитик предположил, что установление контроля над этим населенным пунктом сейчас является одной из главных задач ВС РФ.