В спортивной школе в Мелитополе прогремел взрыв Рогов: в ДЮСШ № 3 в Мелитополе раздался хлопок, похожий на взрыв

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Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в одной из спортивных школ Мелитополя. Всех людей эвакуировали, на месте работают спецслужбы.

В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв, — пишет он.

По данным Telegram-канала Mash, хлопок прозвучал на втором этаже здания в раздевалке, в которой могли находиться дети, приехавшие на турнир по самбо из Луганска.

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