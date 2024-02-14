Стало известно о подготовке покушения на Макрона в Киеве France 24 сообщил о подготовке покушения на Макрона в Киеве

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

France 24 сообщил в Twitter (X), что власти Украины планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Телеканал показал скриншоты переписки источника, якобы близкого к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному о возможном покушении.

По данным France 24, ответственность за нападение планировалось переложить на Россию, чтобы привлечь внимание к ситуации на Украине и увеличить помощь со стороны Запада. Из скриншотов следует, что подготовку к операции координировал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Отмечается, что план покушения провалился из-за Залужного, который передал информацию французам, именно поэтому Макрон отменил свой визит в Киев.

Ранее стало известно, что президент Франции отменил запланированный на февраль визит на Украину. По данным иностранной прессы, решение было принято из соображений безопасности. Также, по информации СМИ, узнав о переменах в планах Макрона, ряд украинских дипломатов «упали со стульев».

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Макрон мог отменить свою поездку в Киев из-за нежелания отвечать на неудобные вопросы касательно финансирования и поставки большего количества оружия на Украину. По его словам, французский лидер принял такое решение на фоне внутренних проблем государства.