ФСБ предотвратила теракт СБУ против одного из руководителей Крыма

Фото: НАК

В Крыму предотвратили теракт СБУ в отношении одного из руководителей республики, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Силовики задержали троих подозреваемых.

В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ В. А. Боднаря, О. В. Шевченко и В. В. Ананьева, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма, — сообщили в российской спецслужбе.

Опубликовано видео с кадрами задержания. Также на записи показан допрос фигурантов. Все трое задержанных россиян арестованы, указали в ФСБ.

Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников. Еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января по начало февраля 2024 года.

В январе ФСБ сообщила о задержании женщины в ЛНР, которая собирала и передавала иностранной спецслужбе информацию о российских войсках. В спецслужбе указали, что задержанная является гражданкой Украины, которая из личных мотивов передавала ВСУ сведения о дислокации военных и техники ВС РФ, задействованных в СВО.