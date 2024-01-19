ФСБ задержала женщину, которая шпионила для ВСУ ФСБ задержала в ЛНР женщину, которая передавала на Украину данные о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике женщину, которая собирала и передавала ВСУ данные о российской армии, сказали журналистам представители ФСБ. Задержанная является гражданкой Украины, передает ТАСС.

УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства, — уточнили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ установили, что женщина из личных мотивов передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, участвующих в спецоперации.

До этого ФСБ задержала в ЛНР жителя Кременского района по подозрению в шпионаже. По информации силовиков, мужчина передавал ВСУ данные о местах дислокации российских военных и техники, руководствуясь личными мотивами.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Хабаровске. Мужчину подозревают в планировании убийства российских военнослужащих. По версии следствия, задержанный также собирал сведения об используемых солдатами радиочастотах и передавал их украинской стороне. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».