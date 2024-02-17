ВСУ атаковали Мариуполь дальнобойными ракетами Кимаковский: ПВО отразила атаку ВСУ дальнобойными ракетами на Мариуполь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины минувшей ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, однако система противовоздушной обороны нейтрализовала выпущенные снаряды, рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ выпустили минимум четыре ракеты по Мариуполю.

Ночью вооруженные формирования Украины пытались атаковать Мариуполь. Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично, — сказал он.

Ранее губернатор Курской области сообщил о ракетной опасности. Сирены зазвучали второй раз за ночь. Старовойт отметил, что в регионе запущена система оповещения населения. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, они были обесточены.

Также сообщалось о пожаре на нефтебазе в Курской области. Старовойт сообщил, что причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Источник СМИ в региональных экстренных службах позднее уточнил, что на объекте загорелись три резервуара с бензином.