ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит НР ЛНР: ВСУ закрепились в жилой застройке Соледара и хотят использовать мирных жителей в качестве живого щита

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины закрепились в жилой застройке Соледара и планируют использовать мирных жителей в качестве живого щита, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он добавил, что сейчас союзные силы РФ и ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск, передает РИА Новости.

Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет, как и ранее, использовать местное население в качестве живого щита, — сказал Филипоненко.

Союзные войска вошли на окраины Соледара 13 июля. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, в ближайшие несколько дней город может перейти под контроль республики.

Ранее под контроль союзных войск перешли Стряповка и Новая Каменка под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Филипоненко отметил, что противник понес значительные потери в живой силе и технике.