https://static.news.ru/photo/714dbe6a-4de3-11ea-ba01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим ЧС по вспышке лихорадки Эбола в Конго. Об этом сообщил на брифинге в Женеве гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

Согласно рекомендациям, вспышка лихорадки должна оставаться чрезвычайной ситуацией, что вызывает международную обеспокоенность. На востоке страны снизилось число случаев заболевания, пишет ТАСС.

Но риск распространения болезни в республике и в соседнем регионе остаётся высоким, в мире этот процент — низкий. Глава ВОЗ обратил внимание на успехи в борьбе с этой болезнью. Он отметил, что к следующему созыву комитета по ЧС ему можно будет заявить о завершении вспышки.

Гебрейесус сообщил также, что в ближайшие дни он отправится в Конго, чтобы обсудить с властями страны вопросы борьбы с Эболой. Также он призвал укреплять систему здравоохранения для подготовки к новой возможной вспышке Эболы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риски от нового типа коронавируса, сравнимые с лихорадкой Эбола, полиомиелитом и свиным гриппом. Однако пока нет рекомендаций относительно каких-либо ограничений.