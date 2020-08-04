ВОЗ призвала РФ соблюдать все требования при разработке вакцин

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали сообщения о вероятном скором начале производства вакцины от COVID-19 в России.

В организации призвали проводить тщательные испытания препаратов и соблюдать все требования для их безопасного использования.

Любая вакцина и любое лекарство с этой целью должны подвергаться всей серии разных испытаний и тестирований перед тем, как получать лицензию на их применение, — цитирует газета Le Figaro представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

Он также указал на большую разницу между понятиями «найти» и «иметь в распоряжении» вакцину.

Как ранее писал NEWS.ru, все добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. У них не зарегистрировано никаких осложнений после получения препарата. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Препарат был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Центр получил разрешение на проведение клинического испытания вакцины 27 июля. В первом этапе испытаний принимают участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Их вакцинируют по очереди, с интервалом в 72 часа, писал NEWS.ru.