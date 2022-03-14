Военный эксперт заявил о нарушении Штатами Конвенции о биологическом оружии

США нарушали Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия, заявил военный эксперт Игорь Никулин «Царьграду». По его мнению, это не вызывает сомнений, чем и объясняется реакция Штатов на обнаружение американских лабораторий на Украине.

Точно установлено, что американцы вели секретные разработки, которые подпадали под запрет Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Это уже никаких сомнений не вызывает. И именно поэтому такая паническая реакция со стороны Пентагона и со стороны американского руководства, — сказал Никулин.

Он добавил, что работа велась по трём направлениям. Учёные изучали эпидемиологическую обстановку возле предполагаемого размещения войск НАТО или США, а также генотип славян и усиление патогенности.

В свою очередь советский и американский биолог, ведущий научный сотрудник NCBI Евгений Кунин объяснил , что не существует генетических признаков, которые однозначно разграничивают население России и Европы.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия. По её словам, в этой стране работает более 12 биолабораторий. Помощь в исследованиях Соединённые Штаты Америки оказывали Киеву только в контексте биозащиты.