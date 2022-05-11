Военный эксперт назвал причину неудавшейся атаки ВСУ на остров Змеиный Военный эксперт Баранец: атака ВСУ на Змеиный провалилась из-за недооценки армии РФ

Фото MOD Russia//Global Look Press

Попытка ВСУ взять под контроль остров Змеиный провалилась из-за недооценки российской армии, сообщил военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец «Народным Новостям». По его словам, разведка ВС РФ знала о готовящейся атаке и военные были готовы.

Наша разведка знала, что 9 Мая украинцы затевают какую-то авантюру, чтобы добыть хоть какую-то победу. ВСУ понимали, что на острове находится небольшой российский гарнизон, поэтому решили его захватить. <...> Зная об этом, штаб Черноморского флота придумал операцию-ловушку. Создали имитацию, что часть нашего гарнизона ушла с острова, — сказал Баранец.

Он добавил, что остров имеет стратегическое значение, так как расположен в 35 км от берега Румынии и в 140 км от Одессы.

Cтратегически важным объектом остров назвал и полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, Змеиный даёт контроль над северо-западной акваторией Чёрного моря.

10 мая Минобороны РФ сообщило о ликвидации 14 самолётов, пытавшихся захватить Змеиный. По летательным аппаратам были нанесены удары системами противовоздушной обороны. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» и их экипаж.