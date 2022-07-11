Военные РФ нашли ПТРК Javelin в гараже у жителя посёлка Лоскутовка в ЛНР

Фото: militaryarms.ru

В ходе зачистки посёлка Лоскутовка российские военные обнаружили и изъяли у местного жителя американский ПТРК Javelin, который находился у него в гараже, пишет РИА Новости. Отмечается, что оружие лежало среди старых вещей и грецких орехов. Мужчина рассказал, что нашёл западное вооружение на бывших украинских позициях. Владелец гаража при этом не смог объяснить зачем ему понадобился ПТРК.

Российские военные подчеркнули, что это далеко не единичный случай попадания западного вооружения в руки третьих лиц, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что оружие расползается по всей Украине, а затем продаётся в третьи страны.

Военные российских сил специального назначения уничтожили не менее трёх польских наёмников около села Долгенькое в Харьковской области, написало ранее агентство ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений спецназа Западного военного округа. Российские военные вступили в бой после того, как был обнаружен ротный опорный пункт противника.

Отмечается, что в ходе боя шестеро польских наёмников получили ранения. По оценке офицера, на опорном пункте находились от 30 до 50 польских наёмников, которых сразу эвакуировали, чтобы скрыть их численность и вооружение.