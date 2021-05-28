ВМС США испытали двигатель ракеты, способной ударить по Москве

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Американские Военно-морские силы впервые испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike (CPS) и Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Последний тип ракеты способен во время военного конфликта ударить по Москве, сообщает Defense News.

Разработкой двигателя занимались в компании Northrop Grumman, фирма Lockheed Martin отвечает за его интеграцию в ракету. Во время испытаний двигатель соответствовал заявленным параметрам и работал в ожидаемых пределах. Военные намерены испытать ракету в полёте в 2022 финансовом году.

Ранее издание Popular Mechanics написало , что ракета Long-Range Hypersonic Weapon, запущенная из Лондона, сможет поражать цели на востоке, вплоть до того, чтобы долететь до Москвы. При этом журналисты отмечают, что оружие выступит «средством сдерживания», которое снизит вероятность конфликта.

Ранее генерал армии и глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли призвал не допустить войны с Россией и Китаем. Он убеждён, что сейчас три великие державы имеют серьёзные проблемы в отношениях. Высокопоставленный военный призвал создать все условия для предотвращения войны между странами.