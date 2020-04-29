Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков

https://static.news.ru/photo/5722998a-8a5a-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.

Как сообщает The Wall Street Journal, заказ на сумму $5,1 млн был размещён 21 апреля. Поставщиком выбрана небольшая компания в штате Калифорния, которой надлежит доставить заказ к 4 мая.

FEMA на основе моделирования наихудшего из возможных сценариев инициировало значительное число контрактных закупок для наращивания имеющихся запасов, — приводит издание сообщение агентства.

Как писал NEWS.ru, согласно требованиям властей, скончавшихся от COVID-19 нужно хоронить в закрытых гробах, а приближаться к ним можно только в защитных костюмах, так как вирус может выживать на одежде и коже до трёх дней. Кроме того, во многих странах действует запрет на собрания больше 10 человек, поэтому нарушается и традиция массовых прощальных церемоний с десятками гостей.

Из-за новых санитарных правил похоронные бюро в лучшем случае допускают до прощания с умершими от COVID-19 только ближайших родственников. В худшем — тела отправляются в могилы прямо с больничных коек.