Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.
Как
FEMA на основе моделирования наихудшего из возможных сценариев инициировало значительное число контрактных закупок для наращивания имеющихся запасов, — приводит издание сообщение агентства.
Как писал NEWS.ru, согласно требованиям властей, скончавшихся от COVID-19 нужно хоронить в закрытых гробах, а приближаться к ним можно только в защитных костюмах, так как вирус может выживать на одежде и коже до трёх дней. Кроме того, во многих странах действует запрет на собрания больше 10 человек, поэтому нарушается и традиция массовых прощальных церемоний с десятками гостей.
Из-за новых санитарных правил похоронные бюро в лучшем случае допускают до прощания с умершими от COVID-19 только ближайших родственников. В худшем — тела отправляются в могилы прямо с больничных коек.
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