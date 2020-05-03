Власти США могут выделить малому бизнесу дополнительную помощь

https://static.news.ru/photo/bf27c3d4-8d4d-11ea-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Администрация США в условиях пандемии коронавируса может выделить дополнительную финансовую помощь малому бизнесу. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Вполне возможно, что будет новый законопроект. Сейчас пока взята пауза... В течение пары недель мы поймём, что нужно сделать, — сказал он в эфире телеканала СNN.

Он добавил, что в настоящее время в администрации проводят межведомственные консультации по вопросам, касающимся возможного выделения дополнительных средств, в том числе властям штатов и малому бизнесу.

Отмечается, что к настоящему времени примерно 175 млн американцев уже получили федеральную помощь в том или ином виде.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru. российские власти выделили дополнительный финансовый ресурс для сдерживания распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии. На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс общим объёмом около 2,8% ВВП.