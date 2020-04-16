Правительство РФ направило около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией COVID-19

Российские власти выделили дополнительный финансовый ресурс для сдерживания распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс общим объёмом около 2,8% ВВП, — отметил министр.
Кроме того, есть риски недополучения налогов и ненефтегазовых доходов бюджета в размере более 1 трлн рублей. По словам Силуанова, правительство компенсируют это за счёт других источников,
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.
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