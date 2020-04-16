Правительство РФ направило около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией COVID-19

https://static.news.ru/photo/ae232338-8002-11ea-9b95-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти выделили дополнительный финансовый ресурс для сдерживания распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс общим объёмом около 2,8% ВВП, — отметил министр.

Кроме того, есть риски недополучения налогов и ненефтегазовых доходов бюджета в размере более 1 трлн рублей. По словам Силуанова, правительство компенсируют это за счёт других источников, передаёт ТАСС.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.