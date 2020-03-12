https://static.news.ru/photo/24c5dd90-6466-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы Белоруссии в третий раз отказали активистам в регистрации общественного движения «Бессмертный полк», сославшись на недочёты в документах.

По словам главы оргкомитета Валерия Драко, до 20 марта будет предпринята ещё одна попытка регистрации. Активист подчеркнул, что «Бессмертный полк» является народной акцией, в то время как официальная акция «Беларусь помнит» — мероприятие для чиновников и администрации, пишет naviny.by.

Зарегистрируют или не зарегистрируют, мы всё равно идём на «Бессмертный полк» шествием, — заявил глава Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов.

В 2019 году власти Минска предложили организаторам «Бессмертного полка» присоединиться 9 мая к общереспубликанскому мероприятию «Беларусь помнит», а власти Витебска запретили проводить шествие в День Победы, писал NEWS.ru.