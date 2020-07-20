Мир

Власти Абхазии назвали основные условия для приёма российских туристов

23:56, 20 июля 2020 108
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии заявила о том, что в стране будут принимать туристов только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус.

Это следует из опубликованных 20 июля рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, — цитирует сообщение RNS.

Также отмечается, что результаты теста должны быть получены не позднее чем за трое суток до прибытия к месту отдыха. Такое требование распространяется на все локации. В частности, гостиницы, гостевые дома, пансионаты и санатории.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года Абхазия продлила закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.

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