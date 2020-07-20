Власти Абхазии назвали основные условия для приёма российских туристов

https://static.news.ru/photo/65280fea-cacb-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии заявила о том, что в стране будут принимать туристов только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус.

Это следует из опубликованных 20 июля рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, — цитирует сообщение RNS.

Также отмечается, что результаты теста должны быть получены не позднее чем за трое суток до прибытия к месту отдыха. Такое требование распространяется на все локации. В частности, гостиницы, гостевые дома, пансионаты и санатории.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года Абхазия продлила закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.