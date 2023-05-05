ВКС ударили по иностранным инструкторам ВСУ: новости СВО на утро 5 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация ударила по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Новгород-Северском районе Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, также в районе населенного пункта Лизуновка поражены сосредоточения личного состава, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны.

Объединение «Русский беспилотник», которое базируется в Ростове-на-Дону, планирует поставить в зону спецоперации 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский». Первое название аппарату (ПВХ-1) придумал погибший военкор, имя которого дрон получил после его смерти. Дрон применяется в зоне СВО с конца сентября, массово его стали использовать с этого года. В объединении намерены нарастить темпы производства до тысячи штук в неделю. Беспилотник в зоне действия спецоперации применяют артиллерия, инженерные войска, ВДВ и морпехи.

Ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл подчеркнул, что эти американские истребители не способны преодолевать российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине. По его словам, самолеты, у которых отсутствует функция малозаметности, уступают российским системам ПВО, таким как С-400. Венейбл признался, что не хотел бы прямо сейчас летать над Украиной, поскольку у таких вылетов «нет шансов на успех». Истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя, считает ветеран ВВС.

Фото: US Air Force F-16

Источник, знакомый с ситуацией в ДНР, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский создал на Западе миф об Артемовске (Бахмуте) как о «неприступной крепости». Он понесет огромные репутационные потери, когда ВСУ сдадут город, считает инсайдер. По его словам, миф скоро рухнет. Сейчас бои идут на западе города в последних кварталах, застроенных многоэтажками. При потери этих позиций ВСУ придется откатываться за пределы города.

Неудачное контрнаступление ВСУ поменяет настроения в США и других западных странах, а президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки, уверена обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера. По ее мнению, последствием провала может стать вариант разрешения конфликта через переговоры, к которому склонится международная коалиция, поддерживающая сейчас Украину. Если повод для колебаний в вопросе военных поставок ВСУ появится у Парижа и Берлина, Киеву придется смириться с новым статус-кво, подчеркнула колумнист.

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди — младший, племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди, заявил, что Вашингтон должен прекратить «бредовые попытки» обострить украинский кризис. Так он прокомментировал атаку на Кремль, совершенную с помощью двух беспилотников. США нужно прекратить эти бредовые попытки эскалации, считает политик.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Роберт Кеннеди-младший

США давно являются прямой стороной конфликта на Украине, их цель — уничтожение суверенной России, уверен заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По мнению дипломата, говорить о непричастности Вашингтона к происходящему могут лишь те, кто «пускает пыль в глаза и пытается заморочить голову союзникам». Он добавил, что международные СМИ внедряют нарратив о непричастности Вашингтона «в надежде заручиться поддержкой еще какого-то количества тех, кто не очень склонен разбираться в происходящем».

Отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, считает Сергей Рябков. Он также подчеркнул, что Москва работает над тем, чтобы подобного не произошло. Дипломат добавил, что Россия готова использовать все средства для пресечения попыток посягательства на безопасность страны и ее руководства.

В Министерстве обороны Великобритании признали исключительно редкие случаи перепродажи вооружения, которое Лондон поставляет Киеву. Причем оружие уходит на сторону до попадания на передовую украинского конфликта, следует из заявления замглавы военного ведомства Джеймса Хиппи. Он подтвердил, что такие случаи были, хотя и единичные.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна подготовила уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». Проектом предусмотрено создание 60 рот операторов, добавил он.

Пока же не все дроны «слушаются» украинских операторов. На Украине признали, что над Киевом вечером 4 мая был сбит потерявший управление украинский дрон Bayraktar TB2. Соответствующее решение было принято из-за «нежелательных последствий». Это техника, такие случаи бывают, заявили в ВВС Украины.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Сбивали беспилотник и над российской территорией. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 4 мая установки противовоздушной обороны сбили беспилотник. БПЛА был зафиксирован в районе аэродрома Бельбек. По словам политика, никакие объекты в городе не пострадали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Кремль не поменяет запланированный ход специальной военной операции. Он также назвал инцидент «нападением на президента, государство и на весь российский народ». Кадыров добавил, что возмездие будет «хирургически и ювелирно точным», и восхитился «сдержанностью и мудростью» Путина, не поддавшегося на «гнусную провокацию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о непричастности США к атакам беспилотных летательных аппаратов на Кремль. По словам Пескова, российская сторона заявила о произошедшем прямо. Он прежде заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. По его словам, подобные решения принимают США, Украина является лишь исполнителем.

Россия, с высокой долей вероятности, не станет ни в каком виде применять ядерное оружие на Украине, подчеркнула глава Нацразведки США Эврил Хейнс. Многие российские государственные деятели призывали к применению тактического ядерного оружия в зоне СВО в ответ на атаку беспилотников на Кремль. Это крайне маловероятно, такова текущая оценка Вашингтона, отметила Хейнс.